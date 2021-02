Consultazione pubblica per aggiornamento piano LCN digitale terrestre (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Autorità Garante per le Comunicazioni avvia una Consultazione pubblica della durata di 30 giorni, volta ad acquisire osservazioni ed elementi d’informazione, da parte dei soggetti interessati, in merito alla proposta di provvedimento relativo all’aggiornamento del piano di... Leggi su digital-news (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Autorità Garante per le Comunicazioni avvia unadella durata di 30 giorni, volta ad acquisire osservazioni ed elementi d’informazione, da parte dei soggetti interessati, in merito alla proposta di provvedimento relativo all’deldi...

Aless_Digitale : Consultazione pubblica per aggiornamento piano LCN digitale terrestre. Info: - Galloblues : RT @fabiochiusi: @raistolo Peraltro se il ministero ci lavora 'da mesi', dove possiamo leggere i dettagli di questa proposta? Con chi ne po… - digitalsat_it : Consultazione pubblica per aggiornamento piano #LCN #digitaleterrestre - RolandCezanne : RT @fabiochiusi: @raistolo Peraltro se il ministero ci lavora 'da mesi', dove possiamo leggere i dettagli di questa proposta? Con chi ne po… - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: In consultazione pubblica la bozza di linee guida Recyclass su dichiarazioni relative alla riciclabilità e al contenuto… -