Consulenti del lavoro: dall'8 febbraio è possibile inviare la domanda per l'abilitazione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Requisiti di partecipazione. Due prove scritte e una orale. Scadenza per l'invio 16.7.2021. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2021 (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami) il Decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 con il quale è stata indetta la sessione degli esami di Stato per l'... Leggi su ilquotidianodellapa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Requisiti di partecipazione. Due prove scritte e una orale. Scadenza per l'invio 16.7.2021. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2021 (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami) il Decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 con il quale è stata indetta la sessione degli esami di Stato per l'...

