Conservatori e liberali? Si può. Giubilei sussurra al centrodestra (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’evolversi della crisi di governo e la linea assunta dal centrodestra nelle ultime settimane pongono una serie di interrogativi su quale debba essere il posizionamento della coalizione non solo alla luce degli sviluppi a cui stiamo assistendo ma anche nei prossimi anni. Il dibattito è particolarmente vivace, su “La Verità” sono uscite due interviste a Guido Crosetto e Lorenzo Fontana da cui emergono spunti interessanti. Crosetto, intervistato da Daniele Capezzone, sottolinea il rischio per il centrodestra di “essere solo spettatore della crisi” proponendo “elezioni a giugno precedute da un percorso ad hoc per il Recovery plan” con una bicamerale a cui affidare le riforme e recovery. Parla di un’ipotesi alternativa alle elezioni anche Fontana ad Alessandro Rico sostenendo che se Roberto Fico dovesse fallire, sarebbe il turno del ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’evolversi della crisi di governo e la linea assunta dalnelle ultime settimane pongono una serie di interrogativi su quale debba essere il posizionamento della coalizione non solo alla luce degli sviluppi a cui stiamo assistendo ma anche nei prossimi anni. Il dibattito è particolarmente vivace, su “La Verità” sono uscite due interviste a Guido Crosetto e Lorenzo Fontana da cui emergono spunti interessanti. Crosetto, intervistato da Daniele Capezzone, sottolinea il rischio per ildi “essere solo spettatore della crisi” proponendo “elezioni a giugno precedute da un percorso ad hoc per il Recovery plan” con una bicamerale a cui affidare le riforme e recovery. Parla di un’ipotesi alternativa alle elezioni anche Fontana ad Alessandro Rico sostenendo che se Roberto Fico dovesse fallire, sarebbe il turno del ...

