"Condannato". Il tribunale ha deciso, la 'Iena' Luigi Pelazza nei guai. Di che cosa è stato accusato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Condannato dal tribunale di Milano Luigi Pelazza, l'inviato de 'Le Iene' conosciuto per alcune inchieste particolarmente bollenti. Personaggio a tutto tondo, prima di indossare la divisa da Iena ha indossato quella da carabiniere. Per sei anni infatti ha fatto parte dell'Arma dei Carabinieri. Poi, ha deciso di intraprendere una carriera completamente diversa e si trasferisce in Sardegna, ad Alghero dove inizia a fare televisione. Una carriera in ascesa fino a vestire i panni di Iena durante un servizio delle quali è scattata la denuncia che ha portato alla sentenza di oggi. Nel dettaglio Luigi Pelazza è stato Condannato per il reato di violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini, costituita parte civile e difesa ...

