Concorso Scrivere il teatro, invio lavori entro 28 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) All'interno delle attività inerenti la celebrazione della Giornata Mondiale del teatro 2021, organizzata dal Ministero dell'istruzione - Direzione generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico, le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche di ogni ordine e grado sono invitate a mettersi alla prova in qualità di drammaturghi, a presentare una drammaturgia originale e mai prodotta prima con esclusivo riferimento ai diritti umani ed al disagio giovanile. L'articolo .

