Con il Covid affitti in calo nelle grandi città europee: a Barcellona -8,7%. A Milano -4,5% in media, ma aumenti nei quartieri periferici (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prezzi in calo in tutte le grandi città europee, ma con impatti differenti tra zone centrali e periferiche. Con le prime che tendono a registrare i ribassi più forti. E’ il quadro del mercato degli affitti a Milano, Berlino, Barcellona, Londra e Parigi nell’anno del Covid delineato nell’analisi del centro studi dell’agenzia di intermediazione Abitare Co, che ha confrontato i canoni di fine 2020 con quelli chiesti a fine 2019. Dai dati risulta che solo la metropoli tedesca ha mantenuto il segno positivo, seppur debole, con una crescita media del +1,2% e un canone annuo di 138 euro al metro quadro. Per le altre capitali si registrano invece solo variazioni negative: Barcellona è la peggiore con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prezzi inin tutte le, ma con impatti differenti tra zone centrali e periferiche. Con le prime che tendono a registrare i ribassi più forti. E’ il quadro del mercato degli, Berlino,, Londra e Parigi nell’anno deldelineato nell’analisi del centro studi dell’agenzia di interzione Abitare Co, che ha confrontato i canoni di fine 2020 con quelli chiesti a fine 2019. Dai dati risulta che solo la metropoli tedesca ha mantenuto il segno positivo, seppur debole, con una crescitadel +1,2% e un canone annuo di 138 euro al metro quadro. Per le altre capitali si registrano invece solo variazioni negative:è la peggiore con un ...

