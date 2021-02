Commisso: “Nessuno come la mia Fiorentina. Sogno lo scudetto. Kokorin? Visto per ora solo video…” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto in diretta su Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per commentare le vicende d'attualità del campionato italiano con particolare riferimento, ovviamente, alla Viola reduce dal pareggio contro il Torino nella prima gara del girone di ritorno di Serie A.Parla Commissocaption id="attachment 967623" align="alignnone" width="563" Fiorentina Commisso (getty images)/captionParte subito dal calciomercato il presidente Commisso: "Sono soddisfatto di tutti. Quando ho delle critiche da fare le faccio in privato. come mercato credo che abbiamo finito, salvo che non ci siano sorprese. Sorprese anche per me".Sul campionato: "Triste vederla in basso? Quando l'abbiamo presa era in zona retrocessione. Poi ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il presidente dellaRoccoè intervenuto in diretta su Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per commentare le vicende d'attualità del campionato italiano con particolare riferimento, ovviamente, alla Viola reduce dal pareggio contro il Torino nella prima gara del girone di ritorno di Serie A.Parlacaption id="attachment 967623" align="alignnone" width="563"(getty images)/captionParte subito dal calciomercato il presidente: "Sono soddisfatto di tutti. Quando ho delle critiche da fare le faccio in privato.mercato credo che abbiamo finito, salvo che non ci siano sorprese. Sorprese anche per me".Sul campionato: "Triste vederla in basso? Quando l'abbiamo presa era in zona retrocessione. Poi ...

