Commercio, "Crisi senza precedenti: catene e negozi che falliscono, oltre 7mila senza lavoro" (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Una Crisi davvero preoccupate che colpisce sia le piccole attività commerciali che i grandi gruppi come Scarpe&Scarpe, Conbipel, H&M e Kidlitz": anche a Bergamo nei settori del terziario il sindacato è in allarme. Mario Colleoni, segretario generale della Filcams-Cgil provinciale, interviene facendo il punto sul settore seguito dalla sua categoria. "A dicembre la richiesta di ammortizzatori sociali è cresciuta del 9,6% rispetto al mese precedente, unico comparto ad assistere a una tale dinamica. Certo, già nella fase pre-Covid nel terziario e nei servizi i dati non erano incoraggianti e il lavoro era sempre più povero, sia dal punto di vista salariale che delle tutele, soprattutto nel Commercio, nelle pulizie, nelle mense e nella vigilanza". È una Crisi, dunque, che viene da lontano: "Negli ultimi sei anni la ...

