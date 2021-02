Commercialisti | Moretta | “Futuro è negli emendamenti presentati al Milleproroghe”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Sono tre i passaggi fondamentali per delineare undi collaborazione per la categoria dei, sintetizzatidal Cndcec attraverso il Decreto, e sostenuti dalla stragrande maggioranza dei Consigli degli Ordini. L’ampio appoggio e partecipazione manifestati dagli Ordini territoriali evidenziano la volontà di unità e di coesione per superare la situazione d’impasse”. È quanto afferma Vincenzo, presidente dell’Ordine dei dottorie degli esperti contabili di Napoli commentando l’iniziativa che mira a superare lo stallo in cui oggi si trova la categoria, con le elezioni degli Ordini, scaduti a fine 2020, sospese per il mancato rispetto delle pari opportunità. ...