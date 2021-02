Come se la passano i club musicali, che hanno lanciato l’iniziativa “L’Ultimo concerto?” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fra i più colpiti dalla pandemia e dal relativo lockdown ci sono i cinema, i teatri, i musei (che però ora, con la Lombardia in zona gialla, possono riaprire) e i club musicali dove si svolgevano i concerti. Questi ultimi, insieme agli artisti e ai professionisti del settore, sono stati fra i più attivi nel fare sentire la propria voce, anche adesso Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fra i più colpiti dalla pandemia e dal relativo lockdown ci sono i cinema, i teatri, i musei (che però ora, con la Lombardia in zona gialla, possono riaprire) e idove si svolgevano i concerti. Questi ultimi, insieme agli artisti e ai professionisti del settore, sono stati fra i più attivi nel fare sentire la propria voce, anche adesso

Nuvolar04740475 : @Giulia78735488 Ma a loro interessa solo offendere Giulia,tutto spinge in quella direzione. Damante se volesse parl… - Aldebaran_4 : @paolafadi @La_manina__ Solo che la Manina ignorante non sa che se le leggi non passano in commissione e vengono bo… - minomazz : l’export ovviamente non lo decide Renzi, la maggioranza di allora avrebbe potuto bloccarlo o anche l’opposizione. T… - cosadovreifare : @unaperson4acaso io sono cristiana e non sopporto le persone come lei, così facendo tutti i cristiani passano per o… - Serafyna73 : @matteosalvinimi Matteo, ma quale buonsenso! Questi non hanno né cervello,né sentimenti!Sono ipocriti,falsi buonist… -

Ultime Notizie dalla rete : Come passano Covid, 7.925 casi (mai così pochi nel 2021) e 329 morti.

In rapido aumento i ricoveri, che passano dai 429 di ieri ai 448 di oggi, con le terapie intensive ... Regime ridotto, come accade quasi sempre di domenica, per le analisi dei tamponi: ieri il ...

Corsa ai vaccini, strappo Bertolaso: ora la Lombardia cerca dosi da sola

Non come un 'salvatore', piuttosto come il finalizzatore di un lavoro già avviato: un fuoriclasse ... E più le settimane passano, più le Regioni si mostrano impazienti. Se le risposte non arrivano, però,...

Lo sfogo di Grando: "Quando non sanno come attaccarmi passano alle offese personali" TerzoBinario.it In rapido aumento i ricoveri, chedai 429 di ieri ai 448 di oggi, con le terapie intensive ... Regime ridotto,accade quasi sempre di domenica, per le analisi dei tamponi: ieri il ...Nonun 'salvatore', piuttostoil finalizzatore di un lavoro già avviato: un fuoriclasse ... E più le settimane, più le Regioni si mostrano impazienti. Se le risposte non arrivano, però,...