Colpo di stato nel Myanmar: arrestata Aung San Suu Kyi, la condanna degli Usa. L’Onu: “Attacco alla democrazia” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sul cammino tormentato della Birmania, oggi Myanmar, verso un regime compiutamente democratico fa di nuovo irruzione la violenza. Un Colpo di stato militare è scattato infatti oggi 1 febbraio dopo settimane di forti tensioni politiche nel Paese asiatico. La leader Aung San Suu Kyi, vincitrice delle ultime elezioni, e altri alti esponenti del partito al governo sono stati arrestati. Lo ha comunicato il portavoce della Lega nazionale per la democrazia al governo. La mossa è arrivata dopo giorni di crescenti scontri dialettici tra il governo civile e le potenti forze armate che da sempre dominano il Paese. Secondo i vertici dell’esercito le elezioni tenutesi in autunno e vinte da Suu Kyi sono state fraudolente. Presunti brogli Perciò le forze armate hanno annunciato l’imposizione di uno ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sul cammino tormentato della Birmania, oggi, verso un regime compiutamente democratico fa di nuovo irruzione la violenza. Undimilitare è scattato infatti oggi 1 febbraio dopo settimane di forti tensioni politiche nel Paese asiatico. La leaderSan Suu Kyi, vincitrice delle ultime elezioni, e altri alti esponenti del partito al governo sono stati arrestati. Lo ha comunicato il portavoce della Lega nazionale per laal governo. La mossa è arrivata dopo giorni di crescenti scontri dialettici tra il governo civile e le potenti forze armate che da sempre dominano il Paese. Secondo i vertici dell’esercito le elezioni tenutesi in autunno e vinte da Suu Kyi sono state fraudolente. Presunti brogli Perciò le forze armate hanno annunciato l’imposizione di uno ...

lauraboldrini : Condanna e preoccupazione per il colpo di stato militare in #Myanmar e l'arresto di #AungSanSuuKyi, vincitrice dell… - nzingaretti : La difficile transizione democratica in #Myanmar soffocata da un nuovo colpo di stato dell’esercito. La comunità in… - Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Bianca34874951 : RT @1972book: Colpo di stato militare in #Birmania. L’esercito riprende formalmente un controllo che in realtà aveva sempre mantenuto dietr… - AmnestyBiella : Colpo di stato in MYANMAR Aung San Suu Kyi e gli altri arrestati devono essere rilasciati. Le forze armate devono r… -