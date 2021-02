Colpo di stato in Myanmar, l’esercito arresta la leader politica Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tensione in Myanmar, dove i militari hanno effettuato un Colpo di stato e hanno arrestato la leader politica Aung San Suu Kyi Non sono giorni tranquilli quelli che sta vivendo il Myanmar. Aung San Suu Kyi, la Consigliera di stato, (l’equivalente di un primo ministro in Italia) è stata arrestata dall’esercito nel corso di un Colpo di stato. I militari contestano l’esito delle elezioni, considerate fraudolente. L’arresto è arrivato dopo giorni di crescente tensione tra il governo e l’esercito. L’episodio è stato fortemente condannato dagli Stati Uniti. Aung San Suu Kyi (web source)Il ... Leggi su instanews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tensione in, dove i militari hanno effettuato undie hanno arrelaSan Suu Kyi Non sono giorni tranquilli quelli che sta vivendo ilSan Suu Kyi, la Consigliera di, (l’equivalente di un primo ministro in Italia) è statata dalnel corso di undi. I militari contestano l’esito delle elezioni, considerate fraudolente. L’arresto è arrivato dopo giorni di crescente tensione tra il governo e. L’episodio èfortemente condannato dagli Stati Uniti.San Suu Kyi (web source)Il ...

Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Agenzia_Italia : Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi - ilpost : C’è stato un colpo di stato in Myanmar - nigno11 : Colpo di stato in Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata: proclamato stato d'emergenza per un anno - halisa11 : RT @ROBZIK: Colpo di stato a #Myanmar. I militari prendono il controllo del paese. Arrestata Aung San Suu Kyi (Premio Nobel per la pace) e… -