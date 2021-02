Colpo di Stato in Myanmar: Aung San Suu Kyi arrestata dai militari. L’esercito prende il potere (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’esercito del Myanmar ha effettuato un golpe, arrestando la leader democraticamente eletta Aung San Suu Kyi (qui il suo profilo), capo del governo birmano e premio Nobel per la pace nel 1991. Con il Colpo di Stato, tutti i poteri sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. Gli arresti sono avvenuti poche ore prima della riunione inaugurale del nuovo Parlamento, recentemente insediato, e poco dopo l’annuncio, da parte dei militari, della dichiarazione di Stato di emergenza per un anno e del conferimento della presidenza ad interim al generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti in carica. Da settimane erano emerse crescenti tensioni tra L’esercito, che ha governato il Paese per quasi mezzo secolo, e il ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021)delha effettuato un golpe, arrestando la leader democraticamente elettaSan Suu Kyi (qui il suo profilo), capo del governo birmano e premio Nobel per la pace nel 1991. Con ildi, tutti i poteri sono stati trasferiti al generale MinHlaing, capo delle forze armate. Gli arresti sono avvenuti poche ore prima della riunione inaugurale del nuovo Parlamento, recentemente insediato, e poco dopo l’annuncio, da parte dei, della dichiarazione didi emergenza per un anno e del conferimento della presidenza ad interim al generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti in carica. Da settimane erano emerse crescenti tensioni tra, che ha governato il Paese per quasi mezzo secolo, e il ...

