Colpo di stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi. Il video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Colpo di stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi Milano, 1 feb. (askanews) – Colpo di stato in Myanmar. Le forze armate hanno arrestato la leader del Paese Aung San Suu Kyi e altri esponenti del partito al governo. L’ex generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti, avrebbe assunto la carica di presidente ad interim, mentre l’esercito ha annunciato uno stato di emergenza della durata di un anno. Il Colpo di mano è arrivato al culmine di un’escalation di tensioni tra il governo e i militari, che aveva già suscitato timori di un Colpo di stato dopo le elezioni legislative di novembre, voto che i militari avevano definito irregolare. Il presidente ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021)diinSan Suu Kyi Milano, 1 feb. (askanews) –diin. Le forze armate hanno arrela leader del PaeseSan Suu Kyi e altri esponenti del partito al governo. L’ex generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti, avrebbe assunto la carica di presidente ad interim, mentre l’esercito ha annunciato unodi emergenza della durata di un anno. Ildi mano è arrivato al culmine di un’escalation di tensioni tra il governo e i militari, che aveva già suscitato timori di undidopo le elezioni legislative di novembre, voto che i militari avevano definito irregolare. Il presidente ...

lauraboldrini : Condanna e preoccupazione per il colpo di stato militare in #Myanmar e l'arresto di #AungSanSuuKyi, vincitrice dell… - nzingaretti : La difficile transizione democratica in #Myanmar soffocata da un nuovo colpo di stato dell’esercito. La comunità in… - Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - RaffaelePizzati : RT @marcocappa_: ‘Non accettate il colpo di Stato, non vi piegate’ Aung San Suu Kyi. #Myanmar - FI_ultimissime : RT @S_Giacomoni: #Joy ha incontrato la sua anima gemella, è stato un colpo di fulmine reciproco e chissà... forse tra qualche mese ci saran… -