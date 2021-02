Colpo di Stato in Myanmar: arrestata Aung San Suu Kyi, annunciato “stato di emergenza” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Colpo di stato in Myanmar: l’esercito birmano ha annunciato l’imposizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno arrestando la leader Aung San Suu Kyi, eletta democraticamente. Con lei anche i principali membri della Lega Nazionale per la Democrazia. Le notizie provenienti dalla Birmania trapelano con grande difficoltà dal momento che le trasmissioni della radiotelevisione pubblica sono state interrotte nella notte e la rete internet ha subito gravi sospensioni. Leggi anche >> Crisi di governo, per salvarsi Conte si aggrapperà alla Farnesina? Colpo di stato in Myanmar, la mossa a poche ore dal primo incontro in Parlamento La mossa dell’esercito segue ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)diin: l’esercito birmano hal’imposizione di unodiper la durata di un anno arrestando la leaderSan Suu Kyi, eletta democraticamente. Con lei anche i principali membri della Lega Nazionale per la Democrazia. Le notizie provenienti dalla Birmania trapelano con grande difficoltà dal momento che le trasmissioni della radiotelevisione pubblica sono state interrotte nella notte e la rete internet ha subito gravi sospensioni. Leggi anche >> Crisi di governo, per salvarsi Conte si aggrapperà alla Farnesina?diin, la mossa a poche ore dal primo incontro in Parlamento La mossa dell’esercito segue ...

