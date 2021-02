Colpo di Stato in Birmania, Biden: attacco a democrazia, ora nuove sanzioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'La presa del potere da parte dei militari in Birmania, la detenzione di Aung San Suu Kyi e di altri funzionari civili sono un attacco diretto alla transizione del Paese verso la democrazia'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'La presa del potere da parte dei militari in, la detenzione di Aung San Suu Kyi e di altri funzionari civili sono undiretto alla transizione del Paese verso la'. Lo ha ...

lauraboldrini : Condanna e preoccupazione per il colpo di stato militare in #Myanmar e l'arresto di #AungSanSuuKyi, vincitrice dell… - amnestyitalia : #Myanmar Colpo di stato in Myanmar, Aung San Suu Kyi e gli altri arrestati devono essere rilasciati - amnestyitalia : #Myanmar Cosa sta succedendo? Oggi l’esercito del Myanmar ha compiuto un colpo di stato, arrestando #AungSanSuuKyi,… - FMartina1 : RT @CaressaGiovanni: Colpo di Stato in Myanmar, #AungSanSuuKy arrestata dai militari.@CaressaGiovanni - FMartina1 : RT @ROBZIK: Colpo di stato a #Myanmar. I militari prendono il controllo del paese. Arrestata Aung San Suu Kyi (Premio Nobel per la pace) e… -