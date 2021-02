Colpo di Stato in Birmania: arrestata Aung San Suu Kyi. Tutti i poteri al capo dell’esercito. Usa: “Agiremo se misure non saranno revocate” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chiede alla popolazione di non accettare il Colpo di Stato, mentre Tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. Il capo del governo birmano e premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi è stata arrestata dalle forze armate birmane, in un golpe ordito dall’esercito a seguito del quale la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica. A intervenire gli Stati Uniti, che hanno dichiarato che “agiranno contro i responsabili se queste misure non saranno revocate”, ha reso noto in un comunicato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Intanto nel Paese sono state chiuse le banche e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chiede alla popolazione di non accettare ildi, mentrein Myanmar sono stati trasferiti al generale MinHlaing,delle forze armate. Ildel governo birmano e premio Nobel per la PaceSan Suu Kyi è statadalle forze armate birmane, in un golpe ordito dall’esercito a seguito del quale la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica. A intervenire gli Stati Uniti, che hanno dichiarato che “agiranno contro i responsabili se questenon”, ha reso noto in un comunicato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Intanto nel Paese sono state chiuse le banche e ...

Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Agenzia_Italia : Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi - ilpost : C’è stato un colpo di stato in Myanmar - FabiSilvio : Colpo di Stato in Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata dai militari. L'esercito: 'Stato di emergenza per un anno'… - maurizioft : RT @marcodimaio: Un colpo di Stato non può essere la soluzione. Tutta Europa condanni la presa del potere dei militari birmani, l’arresto d… -