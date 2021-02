Colpo di Stato in Birmania: arrestata Aung San Suu Kyi. Tutti i poteri al capo dell’esercito. Ferma condanna di Usa ed Europa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chiede alla popolazione di resistere e di non accettare il Colpo di Stato, mentre Tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. Il capo del governo birmano e premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi è stata arrestata dalle forze armate birmane insieme a vari funzionari governativi e leader della società civile, in un golpe ordito dall’esercito a seguito del quale la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica. La presa del potere da parte dei militari è un epilogo che arriva dopo settimane logoranti e difficili, in cui l’esercito denunciava da diverse settimane frodi avvenute le elezioni legislative dello scorso novembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chiede alla popolazione di resistere e di non accettare ildi, mentrein Myanmar sono stati trasferiti al generale MinHlaing,delle forze armate. Ildel governo birmano e premio Nobel per la PaceSan Suu Kyi è statadalle forze armate birmane insieme a vari funzionari governativi e leader della società civile, in un golpe ordito dall’esercito a seguito del quale la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica. La presa del potere da parte dei militari è un epilogo che arriva dopo settimane logoranti e difficili, in cui l’esercito denunciava da diverse settimane frodi avvenute le elezioni legislative dello scorso novembre, ...

Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Agenzia_Italia : Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi - ilpost : C’è stato un colpo di stato in Myanmar - Aichavalery : È lunedì 1 Febbraio.. il mese inizia con un colpo di stato in ???? Birmania ! #annamobene #aichavalery - GHERARDIMAURO1 : RT @FraDiGiuseppe: Colpo di stato militare in #Myanmar, arrestata #AungSanSuuKyi. Siamo in attesa delle nuove dichiarazioni di #Renzi sul… -