Colpo di Stato in Birmania: arrestata Aung San Suu Kyi, poteri all'esercito (Di lunedì 1 febbraio 2021) Aung San Suu Kyi, la leader del governo della Birmania, è detenuta a Naypyidaw: il potere è passato al capo delle forze armate Min Aung Hlaing. YE Aung THU/AFP via Getty ImagesLa Birmania è nel caos. In seguito a un Colpo di Stato dell'esercito militare, la leader del governo Aung San Suu Kyi, premio nobel per la pace nel 1991, è stata arrestata. Lo ha reso noto all'Agence France-Presse un portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd). Secondo le indiscrezioni si troverebbe attualmente detenuta a Naypyidaw, capitale del Paese. Insieme a lei sarebbero stati arrestati anche altri funzionari politici. Il Colpo di Stato è avvenuto a poche ore dalla riunione inaugurale del Parlamento ...

