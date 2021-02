Colpo di Stato in Birmania, arrestata Aung San Suu Kyi. L’esercito riprende il potere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Colpo di Stato in Birmania, con i generali che tornano ad assumere i pieni poteri. Non che li avessero mai persi del tutto, ma cinque anni dopo le prime elezioni considerate libere dal 1962, nella nazione asiatica rispunta la dittatura militare. L’attuale capo del governo Aung San Suu Kyi, stando a quanto reso noto da un portavoce del suo partito, è stata arreStato. Da giorni correvano voci su una possibile (ri)presa del potere dei militari e nonostante le parziali smentite è accaduto quanto previsto. Il generale Min Aung Hlaing, capo di Stato maggiore delle forze armate, controlla adesso la Birmania. Ad annunciare il radicale cambio al vertice del potere è Stato lo stesso esercito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb –diin, con i generali che tornano ad assumere i pieni poteri. Non che li avessero mai persi del tutto, ma cinque anni dopo le prime elezioni considerate libere dal 1962, nella nazione asiatica rispunta la dittatura militare. L’attuale capo del governoSan Suu Kyi, stando a quanto reso noto da un portavoce del suo partito, è stata arre. Da giorni correvano voci su una possibile (ri)presa deldei militari e nonostante le parziali smentite è accaduto quanto previsto. Il generale MinHlaing, capo dimaggiore delle forze armate, controlla adesso la. Ad annunciare il radicale cambio al vertice dello stesso esercito ...

