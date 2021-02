Colpo di Stato in Birmania: arrestata Aung San Suu Kyi. Lei: “Non arrendetevi, protestate”. Ferma condanna di Usa ed Europa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chiede alla popolazione di resistere e di non accettare il Colpo di Stato, mentre tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, che guida delle forze armate. Il capo del governo birmano e premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi è stata arrestata dalle forze armate insieme a vari funzionari governativi e leader della società civile, in un golpe ordito dall’esercito a seguito del quale la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica. La presa del potere da parte dei militari arriva dopo settimane logoranti e difficili, in cui l’esercito denunciava le frodi avvenute alle elezioni legislative dello scorso novembre, vinte in modo schiacciante dalla Lega nazionale per la democrazia (LND), partito di Aung ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Chiede alla popolazione di resistere e di non accettare ildi, mentre tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale MinHlaing, che guida delle forze armate. Il capo del governo birmano e premio Nobel per la PaceSan Suu Kyi è statadalle forze armate insieme a vari funzionari governativi e leader della società civile, in un golpe ordito dall’esercito a seguito del quale la presidenza ad interim affidata al generale Myint Swe, che era uno dei due vicepresidenti in carica. La presa del potere da parte dei militari arriva dopo settimane logoranti e difficili, in cui l’esercito denunciava le frodi avvenute alle elezioni legislative dello scorso novembre, vinte in modo schiacciante dalla Lega nazionale per la democrazia (LND), partito di...

Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Agenzia_Italia : Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi - ilpost : C’è stato un colpo di stato in Myanmar - italiaserait : Golpe in Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata dai militari. La premio Nobel: “Non accettate il colpo di Stato” - TOSADORIDANIELA : RT @riktroiani: Colpo di stato in #Myanmar. Il capo del governo birmano Aung San Suu Kyi arrestata, tutti i poteri trasferiti al generale M… -