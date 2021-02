Colpo di Stato in Birmania, arrestata Aung San Suu Kyi | Joe Biden: 'E' un attacco alla democrazia, sanzioni' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Aung San Suu Kyi , capo del governo birmano , è stata arrestata dalle forze armate. Lo ha annunciato Myo Nyunt la portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd). La leader ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021)San Suu Kyi , capo del governo birmano , è statadalle forze armate. Lo ha annunciato Myo Nyunt la portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la(Lnd). La leader ...

