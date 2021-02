(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Serve far partire al più presto il PNRR per evitare di far esplodere una “” causata dal sempre più alto tasso di dis. A lanciare l’allarme è stato Tiziano, presidente del, commentando gli ultimiIstat sul lavoro in Italia. “Isull’diffusi oggi dall’Istat erano stati prospettati appena qualche settimana fa in occasione della presentazione del Rapporto sul mercato del lavoro 2020 del– ha dichiarato– Dobbiamo e possiamo evitare l’esplosione di quella che sarà una vera e propriafacendo partire subito il PNRR iniziando proprio dai progetti sul lavoro con ...

DividendProfit : CNEL, Treu: dati su occupazione drammatici, si rischia bomba sociale - form_azienda : #DigitalDebate con il Presidente #Cnel Tiziano Treu - Giovedì 4 Febbraio alle 15. @form_azienda e le #politiche per… - Karl19534688 : Recovery Plan, Treu (CNEL): “Occasione per l’Italia e l’Europa, guaio grave fallire in questa prova” - lucbozzi : RT @cnel_it: 'Il #NextGenerationEU individua un cambio epocale nei parametri di sviluppo'. #Treu a convegno su “Investimenti e #lavoro nel… - FaiUmbria : RT @cnel_it: 'Il #NextGenerationEU individua un cambio epocale nei parametri di sviluppo'. #Treu a convegno su “Investimenti e #lavoro nel… -

Ne è convinto Tiziano Treu, presidente CNEL. «Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) occorrono maggiori risorse per giovani e donne ed è necessario coordinare meglio i diversi progetti ...
ROMA (ITALPRESS) – Il Next Generation EU non è un debito accumulato per le prossime generazioni. Ma è l'«occasione della vita» per rendere possibili «alcuni miglioramenti» nel modo di funzionare della ...