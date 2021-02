Clubhouse, l’app (solo per iPhone) che conferma l’ingresso nell’era delle live sui social (Di lunedì 1 febbraio 2021) live. La carta vincente delle piattaforme che si sono imposte sul mercato nell’ultimo anno è quella di offrire contenuti nelle dirette. Twitch ne fa la colonna portante della sua struttura, Instagram e non di meno TikTok le hanno implementate e negli ultimi giorni si continua a parlare di un nuovo social in cui gli unici contenuti che non sono live sono l’immagine profilo e la bio. Si chiama Clubhouse e punta tutto sulla voce. Se fate parte del fronte che odia i messaggi vocali su WhatsApp forse è meglio starne alla larga ma se non disdegnate lunghe telefonate sdraiati sul divano è il caso di dare un occhio più da vicino a come funziona. Clubhouse è solo per iPhone? Non tutti possono scaricare Clubhouse in questa fase di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021). La carta vincentepiattaforme che si sono imposte sul mercato nell’ultimo anno è quella di offrire contenuti nelle dirette. Twitch ne fa la colonna portante della sua struttura, Instagram e non di meno TikTok le hanno implementate e negli ultimi giorni si continua a parlare di un nuovoin cui gli unici contenuti che non sonosono l’immagine profilo e la bio. Si chiamae punta tutto sulla voce. Se fate parte del fronte che odia i messaggi vocali su WhatsApp forse è meglio starne alla larga ma se non disdegnate lunghe telefonate sdraiati sul divano è il caso di dare un occhio più da vicino a come funziona.per? Non tutti possono scaricarein questa fase di ...

CorriereCitta : #Clubhouse per Android: quando esce l'app del nuovo social - Dania : Consiglio non richiesto: chiudete l’app di Clubhouse quando avete finito le vostre chiacchiere. Perché è imbarazza… - italskipper : Amici tuitteri che usate quelle merde degli iPhone, che mi dite di Clubhouse, l'app con cui far sentire al prossimo… - leon96ify : RT @classcnbc: #CLUBHOUSE, l'APP CHE TUTTI VOGLIONO E' ancora in versione beta, ma tutti la vogliono. @elonmusk l'ha consacrata definiti… - giuliog : RT @classcnbc: #CLUBHOUSE, l'APP CHE TUTTI VOGLIONO E' ancora in versione beta, ma tutti la vogliono. @elonmusk l'ha consacrata definiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse l’app Google-Fitbit, via libera della Commissione Ue: «Per 10 anni no a pubblicità usando i dati sanitari» Corriere della Sera