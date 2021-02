Clubhouse, il social della voce: come funziona, gli inviti e l’iscrizione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Avrete sentito sicuramente parlare di Clubhouse, il nuovo social nato nell’aprile 2020 per mano di Paul Davison e Rohan Seth, entrambi a capo della startup Alpha Exploration, situata nella Bay Area di San Francisco. Clubhouse ha visto interessarsi a sé ben 2 milioni di utenti nella sola settimana compresa tra il 18 ed il 24 gennaio (complice anche all’allontanamento da Twitter di Donald Trump). Il social è molto particolare: non si comunica tramite testi, foto, video o link a collegamenti esterni, ma esclusivamente tramite la propria voce (è possibile registrare note vocali dal microfono del proprio smartphone, ed ascoltare allo stesso modo gli altri utenti). Per adesso non è consentito iscriversi a Clubhouse senza invito, anche se le iscrizioni verranno rese ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Avrete sentito sicuramente parlare di, il nuovonato nell’aprile 2020 per mano di Paul Davison e Rohan Seth, entrambi a capostartup Alpha Exploration, situata nella Bay Area di San Francisco.ha visto interessarsi a sé ben 2 milioni di utenti nella sola settimana compresa tra il 18 ed il 24 gennaio (complice anche all’allontanamento da Twitter di Donald Trump). Ilè molto particolare: non si comunica tramite testi, foto, video o link a collegamenti esterni, ma esclusivamente tramite la propria(è possibile registrare note vocali dal microfono del proprio smartphone, ed ascoltare allo stesso modo gli altri utenti). Per adesso non è consentito iscriversi asenza invito, anche se le iscrizioni verranno rese ...

