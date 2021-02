Cina | PMI Caixin manifatturiero scende a 51 | 5 punti a gennaio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – In espansione l’attività manifatturiera in, anche se al tasso più lento degli ultimi sette mesi. Lo conferma il sondaggio mensile die Markit. A, il PMI manifaturiero è sceso a 51,5, dai 53 precedenti e rispetto ai 52,7 attesi, pur mantenendosi oltre la soglia critica dei 50. Le aziende cinesi hanno segnalato aumenti più deboli della produzione e dei nuovi ordini, insieme a un rinnovato calo delle produzioni finalizzate all’esportazione, visto che la pandemia continua a pesare sulla domanda globale. “La lettura diè stata la più bassa da giugno, nonostante abbia segnato il nono mese consecutivo di espansione. Ciò indica che la ripresa post-epidemia è continuata ma ha visto un rallentamento marginale“, ha ...

In espansione l' attività manifatturiera in Cina a gennaio, anche se al tasso più lento degli ultimi sette mesi . Lo conferma il sondaggio mensile di Caixin e Markit. A gennaio, il PMI manifaturiero è sceso a 51,5 punti , dai 53 precedenti e ...