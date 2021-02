Ciclismo, Philippe Gilbert: “Ho lavorato bene in inverno e mi aspetto buoni risultati nelle prossime corse” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Philippe Gilbert ha iniziato il suo 2021 a livello sportivo dal GP La Marseillaise. Una gara abbastanza impegnativa, soprattutto in considerazione dello stato di salute dei ciclisti, ma che ha comunque lasciato al belga buone sensazioni così come raccontato dal 38enne nativo di Verviers. “Per me è stata una corsa difficile, come mi aspettavo. Ma questo mi dà la possibilità di fare alcuni importanti sforzi in corsa che indubbiamente mi saranno di aiuto per migliorare il mio stato di forma“. I corridore della Lotto Soudal ha messo nel mirino la Milano-Sanremo e sta lavorando per raggiungere quel risultato. Nonostante le tante problematiche legate al Covid-19, il belga ha sottolineato di essere riuscito a completare al meglio la preparazione e che è pronto per l’arrivo delle gare che contano. “Sono felice di essere stato al via della prima corsa in ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha iniziato il suo 2021 a livello sportivo dal GP La Marseillaise. Una gara abbastanza impegnativa, soprattutto in considerazione dello stato di salute dei ciclisti, ma che ha comunque lasciato al belga buone sensazioni così come raccontato dal 38enne nativo di Verviers. “Per me è stata una corsa difficile, come mi aspettavo. Ma questo mi dà la possibilità di fare alcuni importanti sforzi in corsa che indubbiamente mi saranno di aiuto per migliorare il mio stato di forma“. I corridore della Lotto Soudal ha messo nel mirino la Milano-Sanremo e sta lavorando per raggiungere quel risultato. Nonostante le tante problematiche legate al Covid-19, il belga ha sottolineato di essere riuscito a completare al meglio la preparazione e che è pronto per l’arrivo delle gare che contano. “Sono felice di essere stato al via della prima corsa in ...

