Ciambellone Buondì | senza burro e senza olio Super soffice!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Non c’è nulla che ci tiri più su al mattino di una succulenta colazione. Il primo pasto della giornata è indubbiamente il più importante. Dopo il lungo digiuno della notte, abbiamo bisogno di ingerire qualcosa che ci fornisca energie ma che al tempo stesso non sia troppo pesante. Se, poi, è fatto con le nostre mani sicuramente ha un valore aggiunto. Allora prepariamo ildel. Sofficissimo , leggero, con un gusto delicato che ci farà partire alla grande. Ingredienti per il2 arance, 1 limone, 250 grammi di ricotta fresca, 3 uova, 120 grammi di latte, 350 grammi di farina + un po’ imburrare lo stampo, 1 bustina di lievito, una manciata di granella di zucchero, un cucchiaio di zucchero semolato,qb per imburrare lo stampo. Preparazione degli ingredienti per ...