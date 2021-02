Chi ci pensa ai detenuti, alla loro salute? L’appello: “Vaccinateli” (Di lunedì 1 febbraio 2021) La senatrice a vita, Liliana Segre, in un evento organizzato in occasione della giornata della memoria ha parlato anche di questo. Liliana Segre (Facebook)L’occasione è la celebrazione della giornata della Memoria, un evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, in quest’occasione l’intervento di Liliana Segre, che ha vissuto l’orrore della persecuzione razziale e della prigionia, è un appello in favore di tutti i detenuti d’Italia, di tutte le donne ed uomini, che in questo momento vivono la condizione della detenzione. Anche a loro, in questa delicata e complessa fase d’emergenza, lo Stato deve provvedere, anche la loro salute deve essere considerata preziosa. La senatrice, parla di San Vittore, e del suo ricordo, della sua esperienza, da detenuta nel carcere Milanese. La ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) La senatrice a vita, Liliana Segre, in un evento organizzato in occasione della giornata della memoria ha parlato anche di questo. Liliana Segre (Facebook)L’occasione è la celebrazione della giornata della Memoria, un evento organizzato dComunità di Sant’Egidio, in quest’occasione l’intervento di Liliana Segre, che ha vissuto l’orrore della persecuzione razziale e della prigionia, è un appello in favore di tutti id’Italia, di tutte le donne ed uomini, che in questo momento vivono la condizione della detenzione. Anche a, in questa delicata e complessa fase d’emergenza, lo Stato deve provvedere, anche ladeve essere considerata preziosa. La senatrice, parla di San Vittore, e del suo ricordo, della sua esperienza, da detenuta nel carcere Milanese. La ...

