CEV Moto2 | Biesiekirsi torna nell' europeo con il Mandalika Racing Team

CEV Moto2

Il Pertamina Mandalika SAG Racing Team aumenta l'impegno per la stagione 2021. Oltre a Thomas Luthi e Bo Bendsneyder nel mondiale, infatti, la squadra di Edu Perales sarà al via anche nel, dove in sella alla Kalex ci sarà il giovane polacco Piotr Biesiekirski , al rientro nel campionato europeo dopo la parentesi mondiale della seconda parte del 2020 con la NTS. Visualizza ...... ha disputato alcuni appuntamenti anche nel FIMRepsol e ha ottenuto una wildcard nella classe ...2016 al 2019 per poi fare alcune partecipazioni al Mondiale WorldSSP e al Campionato spagnolo. ...Chiusa la parentesi nel mondiale, il giovane pilota polacco sarà al via di questa stagione con la compagine capitanata da Eduardo Perales in sella ad una Kalex, per riscattarsi dopo le difficoltà del ...Il team LCR in questo 2021 non correrà in MotoE con Canepa e Simeon, in quanto impegnati nell'EWC. Al loro posto ci saranno Zannoni e Pons.