Cava de'Tirreni, istituita la figura del "Cooperante sulla disabilità" Tempo di lettura: 2 minutiCava de' Tirreni (Sa) – Su proposta dell'Osservatorio cittadino delle persone con disabilità, l'Assessore alle Politiche sociali Annetta Altobello, comunica che la Giunta comunale ha approvato l'istituzione della figura professionale del "Cooperante sulla Disabilita". IÌ periodo di emergenza sanitaria ha di fatto evidenziato molteplici realtà, bisogni e disagi vissuti dalle persone con disabilità e 1e loro famiglie tra cui la necessità di essere affiancati nell'accesso ai servizi. L'Osservatorio Cittadino sulle disabilità, ha presentato al comune la proposta progettuale del "Cooperante sulla Disabilita", con l'obiettivo di istituire una figura professionale che svolga il compito di ...

