Caterina Balivo, svelato il vero motivo che la tiene lontana dal piccolo schermo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In tv ci è tornata ma come giurata a “Il Cantante Mascherato“, rispondendo presente alla chiamata di Milly Carlucci. Tutt’altra cosa rispetto a condurre un programma proprio come era con “Vieni da me“. L’assenza di Caterina Balivo dai palinsesti della Rai aveva suscitato scalpore. Per venti anni volto della televisione di Stato, la 40enne napoletana si è ritrovata in standby e ieri, ospite a “Domenica In” da Mara Venier, ha svelato i veri motivi che l’hanno portata a compiere questa decisione. “Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma“, ha raccontato la Balivo, “la pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In tv ci è tornata ma come giurata a “Il Cantante Mascherato“, rispondendo presente alla chiamata di Milly Carlucci. Tutt’altra cosa rispetto a condurre un programma proprio come era con “Vieni da me“. L’assenza didai palinsesti della Rai aveva suscitato scalpore. Per venti anni volto della televisione di Stato, la 40enne napoletana si è ritrovata in standby e ieri, ospite a “Domenica In” da Mara Venier, hai veri motivi che l’hanno portata a compiere questa decisione. “Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma“, ha raccontato la, “la pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con ...

