Caterina Balivo, il ritorno in tv e l’addio a “Vieni da me”: «Una scelta d’amore» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Caterina Balivo story guarda le foto Caterina Balivo racconta la sua verità. Il volto di Rai 1, appena tornata in tv come giurata del programma Il cantante Mascherato, dopo il saluto al piccolo schermo lo scorso fine maggio, ha raccontato il motivo delle sue scelte. Motivi soprattutto famigliari e che, nel salotto di Domenica In, ha sintetizzato così: «Una scelta d’amore». Leggi anche › Caterina Balivo: «Le critiche? ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 febbraio 2021)story guarda le fotoracconta la sua verità. Il volto di Rai 1, appena tornata in tv come giurata del programma Il cantante Mascherato, dopo il saluto al piccolo schermo lo scorso fine maggio, ha raccontato il motivo delle sue scelte. Motivi soprattutto famigliari e che, nel salotto di Domenica In, ha sintetizzato così: «Una». Leggi anche ›: «Le critiche? ...

Affaritaliani : Rai, Balivo: 'Perchè ho lasciato?Paura del Covid e scelta d'amore' - Affaritaliani : Caterina Balivo svela perché ha lasciato ‘Vieni da me’. “Lui avrebbe..'. VIDEO - zazoomblog : “L’ho lasciato per amore”. Domenica in Caterina Balivo in lacrime da zia Mara Venier. È lei stessa a raccontarlo -… - Notiziedi_it : Caterina Balivo si commuove a Domenica In: “Ho lasciato un programma tv per amore” - leone52641 : RT @RitaC70: Domenica In, Caterina Balivo si commuove: «Ho lasciato Vieni da Me per amore» -