Caterina Balivo | ecco perché ha lasciato la tv

Tornata in tv come giudice de Il cantante mascherato dopo mesi d'assenza, anche se ha continuato ad interagire con i suoi fan sui social, Caterina Balivo ha confidato a Mara Venier cosa ha motivato le sue scelte professionali. Ospite del seguitissimo salotto di Domenica in, Caterina non ha esitato a riferire che ha deciso d'abbandonare Vieni da me, programma di successo che andava in onda nella striscia quotidiana del primo pomeriggio di Rai 1, per amore del marito e dei suoi figli. Caterina ha scelto di mettere da parte la carriera per tutelare la famiglia, un decisione che ha ponderato da sola e che non ha avuto neanche l'approvazione del marito non affatto d'accordo che lei lasciasse il suo lavoro: "perché sono andata via? Succede che a un certo punto la vita ti ferma. Arriva questa pandemia che ..."

