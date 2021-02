Catanzaro | rapinano due anziani dopo averli sedati | arrestati badanti

(Di lunedì 1 febbraio 2021) commenta lapresse Hanno narcotizzato una coppia di ultraottantenni per cui lavoravano come collaboratori domestici e se ne sono andati con oltre mille euro in contanti e altri beni. Con questa accusa, ...

Con questa accusa, i carabinieri di Conflenti hanno arrestato una badante 46enne e un 27enne. Le vittime, dopo avere bevuto caffè e latte con alte dosi di sostanza sedativa, sono svenute. I due, avevano organizzato tutto per rubare dalla casa della coppia dove prestavano servizio, mille euro e altri beni.