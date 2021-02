Catania, Tacopina: “Pecorino voleva solo la Juventus e lasciare il club etneo è un vero peccato” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il futuro presidente del Catania Joe Tacopina, ci è rimasto male per il passaggio di Emanuele Pecorino alla Juventus. Il tycoon americano parlando ai microfoni dei canali ufficiali della squadra etnea, è stato tagliente nei confronti del calciatore che aveva tolto dal mercato appena pochi giorni fa durante la sua visita a Catania. “L’accordo chiuso con i bianconeri era molto diverso da quello proposto al Catania il mese scorso. Hanno corrisposto un importo significativamente superiore che include bonus e percentuali sulla futura vendita. Il calciatore non voleva più giocare per il Catania e voleva soltanto giocare per la Juventus, che è un peccato perché è di Catania, ma io non voglio ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Il futuro presidente delJoe, ci è rimasto male per il passaggio di Emanuelealla. Il tycoon americano parlando ai microfoni dei canali ufficiali della squadra etnea, è stato tagliente nei confronti del calciatore che aveva tolto dal mercato appena pochi giorni fa durante la sua visita a. “L’accordo chiuso con i bianconeri era molto diverso da quello proposto alil mese scorso. Hanno corrisposto un importo significativamente superiore che include bonus e percentuali sulla futura vendita. Il calciatore nonpiù giocare per ilsoltanto giocare per la, che è unperché è di, ma io non voglio ...

