Catania, bambino di 10 anni chiama i Carabinieri e fa arrestare il padre violento (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un bambino di soli 10 anni ha salvato la vita della madre chiamando il 112 e denunciando gli abusi quotidiani da parte del padre. Il fatto è accaduto a Giarre, in provincia di Catania. Il piccolo è riuscito a mettersi in contatto con gli agenti della polizia, a cui ha spiegato che l’uomo ubriaco stava picchiando la sua mamma. Alla polizia la vittima ha raccontato che aveva denunciato il marito per maltrattamenti già a maggio 2019, ma non era stata presa in considerazione. L’uomo, sotto l’effetto di alcolici, stava picchiando la moglie. La scena si ripeteva spesso all’interno della famiglia, spesso appunto anche sotto gli occhi del minore che ha trovato il coraggio e ha chiesto aiuto. Per un 38enne di Zafferana Etnea, in Sicilia, sono così scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti contro ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Undi soli 10ha salvato la vita della madrendo il 112 e denunciando gli abusi quotidiani da parte del. Il fatto è accaduto a Giarre, in provincia di. Il piccolo è riuscito a mettersi in contatto con gli agenti della polizia, a cui ha spiegato che l’uomo ubriaco stava picchiando la sua mamma. Alla polizia la vittima ha raccontato che aveva denunciato il marito per maltrattamenti già a maggio 2019, ma non era stata presa in considerazione. L’uomo, sotto l’effetto di alcolici, stava picchiando la moglie. La scena si ripeteva spesso all’interno della famiglia, spesso appunto anche sotto gli occhi del minore che ha trovato il coraggio e ha chiesto aiuto. Per un 38enne di Zafferana Etnea, in Sicilia, sono così scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti contro ...

MeridioNews : Bambino di dieci anni chiama il 112 e fa arrestare il padre Ai militari: «Venite, sta picchiando di nuovo mia mamm… - umbertoliuzzo : RT @QdSit: La demolizione del Santa Marta rappresentano il primo passo per la rigenerazione degli spazi pubblici di tutti i vecchi nosocomi… - Sicilianodoc7 : RT @QdSit: La demolizione del Santa Marta rappresentano il primo passo per la rigenerazione degli spazi pubblici di tutti i vecchi nosocomi… - QdSit : La demolizione del Santa Marta rappresentano il primo passo per la rigenerazione degli spazi pubblici di tutti i ve… -