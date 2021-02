Castan | entrata killer in faccia al portiere avversario L’ex Roma nella bufera

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 febbraio 2021)notte brutto episodio che ha visto protagonista il difensore brasiliano Leandro, ex. Il centrale del Vasco da Gama, ha rifilato una scarpata in pienaaldel Bahia, Douglas Friedrich, come si può evincere dalle immagini. Un colpo violentissimo che è costato al5 punti di sutura ine ovviamente il rosso a. Il giocatore è, a causa di un’gratuita non necessaria, che è costata l’incolumità all’. Foto: Sport Center ESPN L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.