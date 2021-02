Caso Zaki: forse la svolta definitiva, domani l’esito dell’udienza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tramite il suo legale la notizia dell’udienza svolta: ora si attende solo il verdetto che potrebbe portare alla liberazione dello studente. Si attende con speranza il verdetto dell’udienza svoltasi sul rinnovo o meno della custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da Febbraio 2020. Lo ha riferito una legale dello studente egiziano dell’Università di Bologna, Hoda Nasrallah. Alla domanda se l’esito possa essere una scarcerazione, la legale al telefono si è limitata a rispondere “speriamo, speriamo”. All’udienza era presente, come sempre, anche un funzionario dell’Ambasciata italiana al Cairo. LEGGI ANCHE >>> Nuova campagna degli attivisti: Liberate Patrick Zaki! LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tramite il suo legale la notizia: ora si attende solo il verdetto che potrebbe portare alla liberazione dello studente. Si attende con speranza il verdettosi sul rinnovo o meno della custodia cautelare in carcere per Patrick, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da Febbraio 2020. Lo ha riferito una legale dello studente egiziano dell’Università di Bologna, Hoda Nasrallah. Alla domanda sepossa essere una scarcerazione, la legale al telefono si è limitata a rispondere “speriamo, speriamo”. All’udienza era presente, come sempre, anche un funzionario dell’Ambasciata italiana al Cairo. LEGGI ANCHE >>> Nuova campagna degli attivisti: Liberate Patrick! LEGGI ANCHE ...

Radio1Rai : ?? Caso Patrick #Zaki. L’udienza su eventuale rinnovo della custodia cautelare in carcere si è regolarmente svolta m… - marmaz : RT @FabriFasanella: Fiato sospeso per Zaki. In questi minuti, al Cairo, sta iniziando l'udienza che analizzerà anche il suo caso. #Zaki - FabriFasanella : Fiato sospeso per Zaki. In questi minuti, al Cairo, sta iniziando l'udienza che analizzerà anche il suo caso. #Zaki - Clorind85648525 : @yallux23 @BimbiMeb @Danae0308 @FicarraePicone Appoggia una “petizione” per ritirare il nostro Ambasciatore dall’Eg… - dna67 : @PossibileIt @Corriere Nel caso di Zaki sta diventando ergastolo preventivo. -