Caso Genovese, la testimonianza esclusiva della giovane vittima: “Mi ha colpito quando mi ha detto ‘ora devi darmi…’. Ho avuto paura di morire”. Massimo Giletti sconvolto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Massimo Giletti affronta il “Caso Genovese” ormai da diverse puntate nel suo Non è l’Arena, su La7. Stavolta a parlare è la 18enne che ha denunciato per prima l’imprenditore che ora si trova in carcere a San Vittore con l’accusa di violenza sessuale. La ragazza racconta i pochi momenti di lucidità di quella terribile notte trascorsa tra l’ormai nota Terrazza Sentimento e la camera di Genovese: “Mi ricordo di essermi andata a fare una doccia a un certo punto ma ero completamente fatta, non ero lucida… – racconta lei – Mi sono sentita ‘fatta’ per due giorni dopo, in ospedale, per tutta la droga che mi aveva dato ci ho messo tanto tempo a smaltirla… Mi ricordo una frase che mi ha particolarmente colpita, lui mi ha detto “è l’ora di darmi il cu*o”, ma è l’unica frase che mi ricordo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)affronta il “” ormai da diverse puntate nel suo Non è l’Arena, su La7. Stavolta a parlare è la 18enne che ha denunciato per prima l’imprenditore che ora si trova in carcere a San Vittore con l’accusa di violenza sessuale. La ragazza racconta i pochi momenti di lucidità di quella terribile notte trascorsa tra l’ormai nota Terrazza Sentimento e la camera di: “Mi ricordo di essermi andata a fare una doccia a un certo punto ma ero completamente fatta, non ero lucida… – racconta lei – Mi sono sentita ‘fatta’ per due giorni dopo, in ospedale, per tutta la droga che mi aveva dato ci ho messo tanto tempo a smaltirla… Mi ricordo una frase che mi ha particolarmente colpita, lui mi ha“è l’ora di darmi il cu*o”, ma è l’unica frase che mi ricordo”. ...

