Case anche ad un euro a Biccari: settemila richieste in due giorni da tutta Europa e dagli Usa Il sindaco: ci proviamo Scrive Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari: #Biccari Immobili che … muovono In questi giorni ci stanno arrivando tantissime mail dagli Stati Uniti e da ogni parte d'europa. Finora, sono oltre settemila le persone che ci hanno scritto perché interessate a valutare l'acquisto di Case a Biccari da 1 a 15 mila euro. Nel mondo stretto certe Case (e certe cose) non hanno avuto più fortuna (per motivi che non stiamo qui a dire). Ma se questo mondo stretto proviamo ad allargarlo un po' forse la storia cambia. Forse da qualche parte ci sono altre possibilità che possiamo andare a costruirci. Per questo ci proviamo! —— messaggio per il mondo stretto: tecnici locali e ...

