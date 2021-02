(Di lunedì 1 febbraio 2021) . Novità sulla panchina delle aquile biancazzurre dove si siederà una delle protagoniste del calcio femminile Novità importanti dunque in termini di calciomercato femminile: , l’ex calciatrice torna quindi su una panchina dopo l’esperienza con il Milan. Questo, nel dettaglio, il comunicato ufficiale della società: LaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Brescia calcio femminile in B grazie al ripescaggio Italia Israele femminile rinviata, testa al prossimo match Italia Danimarca femminile, le convocate di mister Bertolini Sara Gama vicepresidente Aic, svolta nel calcio femminile Fiorentina Femminile agli Ottavi di Champions Inter Juventus anche nella A femminile

ndl00 : RT @vocelaziale: ??AGGIORNAMENTO?? Verrà presentata domani l’allenatrice della #Lazio Femminile: Carolina Morace ?? - vocelaziale : ??AGGIORNAMENTO?? Verrà presentata domani l’allenatrice della #Lazio Femminile: Carolina Morace ?? - webmagazine24 : Carolina Morace alla Lazio Women - SSLazioOrg : RT @OfficialSSLazio: #LazioWomen ?? Domani la conferenza stampa di presentazione di Carolina Morace ?? - OfficialSSLazio : #LazioWomen ?? Domani la conferenza stampa di presentazione di Carolina Morace ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Morace

torna in pista. Dopo l'anticipazione da parte di diversi media nella giornata di sabato, la Lazio ha confermato che ad allenare la squadra femminile per il proseguo della stagione sarà ...La Lazio Women annuncia, inoltre, di aver definito un accordo con l'allenatricecui viene affidata da domani la guida tecnica della Prima squadra e con Nicola Jane Williams come ...Carolina Morace alla Lazio Women. Novità sulla panchina delle aquile biancazzurre dove si siederà una delle protagoniste del calcio femminile ...Carolina Morace torna ad allenare una squadra di calcio femminile. La Lazio ha deciso di affidare a lei la conduzione della formazione impegnata nel campionato di Serie B. Al suo fianco, come allenatr ...