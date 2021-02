Carnevali su Scamacca: “alla Juventus sarebbe stato penalizzato” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non sarà Scamacca il rinforzo in casa Juventus per la seconda parte di stagione. Il club bianconero è in corsa per tanti obiettivi e ha bisogno di una rosa lunga considerando gli impegni ravvicinati. Il calciatore del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo è stato a lungo corteggiato in queste ultime settimane di calciomercato, ma almeno per il momento il suo futuro non sarà in bianconero. Juventus, Carnevali su Scamacca Il dg del Sassuolo Carnevali ha chiuso a Scamacca alla Juventus: “Tutte le società hanno necessità di vendere, ma oltre all’aspetto economico c’e anche quello della progettualità… e lui è perfetto per il Sassuolo, anche se è vero che a Genova sta facendo un percorso importante. Il giocatore ce l’ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non saràil rinforzo in casaper la seconda parte di stagione. Il club bianconero è in corsa per tanti obiettivi e ha bisogno di una rosa lunga considerando gli impegni ravvicinati. Il calciatore del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo èa lungo corteggiato in queste ultime settimane di calciomercato, ma almeno per il momento il suo futuro non sarà in bianconero.suIl dg del Sassuoloha chiuso a: “Tutte le società hanno necessità di vendere, ma oltre all’aspetto economico c’e anche quello della progettualità… e lui è perfetto per il Sassuolo, anche se è vero che a Genova sta facendo un percorso importante. Il giocatore ce l’ha ...

forumJuventus : (TS) Scamacca : ieri altro incontro Paratici-Carnevali. La punta potrebbe essere il colpo last-minute in casa Juve-… - DiMarzio : #Calciomercato | Dal #Genoa ai neroverdi, passando per eventuali, ulteriori soluzioni: il punto di #Carnevali, ad d… - CalcioWeb : Il futuro dell'attaccante #Scamacca non sarà alla @juventusfc - AndreazaccaAZ38 : @mikelelomb Io avrei preso Lasagna, non dissimile da Morata, fatte le dovute proporzioni. Va detto però che se si m… - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: Carnevali gela la #Juve: 'Scamacca può restare al Genoa' -