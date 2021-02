Carnevali: «Scamacca? Chiari con tutti. Spiego perchè è rimasto al Genoa» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha Chiarito la situazione di Scamacca: ecco le sue parole sull’attaccante Giovanni Carnevali ha voluto Chiarire la situazione di Scamacca ai microfoni di Sky Sport. Le parole riportate da Sassuolonews.net. PAZ – «Lo stavamo visionando da un po’ di tempo. Sembrava che l’affare fosse sfumato. E’ un terzino basso, forte, di buona presenza fisica, per noi che seguiamo i giovani è un buon colpo». Scamacca – «Noi abbiamo sempre detto la verità e abbiamo mantenuto fede alle parole dette alle altre società. Per noi è un ragazzo giovane, italiano, di prospettiva, tutto quello che può servire al Sassuolo e i risultati del prestito al Genoa ci hanno dato ragione. Il Genoa poi ha cambiato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giovanni, direttore generale del Sassuolo, hato la situazione di: ecco le sue parole sull’attaccante Giovanniha volutore la situazione diai microfoni di Sky Sport. Le parole riportate da Sassuolonews.net. PAZ – «Lo stavamo visionando da un po’ di tempo. Sembrava che l’affare fosse sfumato. E’ un terzino basso, forte, di buona presenza fisica, per noi che seguiamo i giovani è un buon colpo».– «Noi abbiamo sempre detto la verità e abbiamo mantenuto fede alle parole dette alle altre società. Per noi è un ragazzo giovane, italiano, di prospettiva, tutto quello che può servire al Sassuolo e i risultati del prestito alci hanno dato ragione. Ilpoi ha cambiato ...

forumJuventus : (TS) Scamacca : ieri altro incontro Paratici-Carnevali. La punta potrebbe essere il colpo last-minute in casa Juve-… - DiMarzio : #Calciomercato | Dal #Genoa ai neroverdi, passando per eventuali, ulteriori soluzioni: il punto di #Carnevali, ad d… - tuttosport : Carnevali gela la #Juve: 'Scamacca può restare al Genoa' - UgoBaroni : RT @tuttosport: Carnevali gela la #Juve: 'Scamacca può restare al Genoa' - MFajriyansyah : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Dal #Genoa ai neroverdi, passando per eventuali, ulteriori soluzioni: il punto di #Carnevali, ad del #Sassuo… -