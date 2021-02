Canna fumaria pericolante, intervento dei vigili del fuoco a Pignataro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano è intervenuta in via Luigi Vito nel comune di Pignataro Maggiore per la rimozione di una Canna fumaria pericolante posta su un fabbricato di due piani. Giunti immediatamente sul posto i vigili del fuoco, anche con l’ausilio di una piattaforma aerea proveniente dalla sede centrale del Comando, hanno immediatamente rimosso la Canna fumaria che penzolava pericolosamente dal palazzo. Per le operazioni di rimozione, vista la presenza di Eternit nel manufatto, i vigili del fuoco hanno messo in atto tutte le procedure previste utilizzando tutti i DPI ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, una squadra deideldel distaccamento di Teano è intervenuta in via Luigi Vito nel comune diMaggiore per la rimozione di unaposta su un fabbricato di due piani. Giunti immediatamente sul posto idel, anche con l’ausilio di una piattaforma aerea proveniente dalla sede centrale del Comando, hanno immediatamente rimosso lache penzolava pericolosamente dal palazzo. Per le operazioni di rimozione, vista la presenza di Eternit nel manufatto, idelhanno messo in atto tutte le procedure previste utilizzando tutti i DPI ...

