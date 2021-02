GazzettAvellino : Candelora martedì 2, Air Mobilità: accesso alla Funicolare di Montevergine solo su prenotazione. - rosvita51043111 : RT @TridentinaNapol: Napoli, Martedí 2 febbraio 2021, Purificazione della BVM (‘Candelora’), Basilica di San Paolo Maggiore, ore 12.30: Ben… - papageno_1794 : RT @TridentinaNapol: Napoli, Martedí 2 febbraio 2021, Purificazione della BVM (‘Candelora’), Basilica di San Paolo Maggiore, ore 12.30: Ben… - TridentinaNapol : Napoli, Martedí 2 febbraio 2021, Purificazione della BVM (‘Candelora’), Basilica di San Paolo Maggiore, ore 12.30:… - sofiapisu95 : RT @sehmagazine: La Fondazione #Oristano organizza un programma di eventi virtuali per la @SaSartiglia 2021. Si inizia martedì 2 febbraio c… -

Ultime Notizie dalla rete : Candelora martedì

In occasione della, in programma il prossimo 2 febbraio, Air Mobilità attiverà il servizio pubblico della ... Gli orari Nella giornata dila Funicolare garantirà corse di andata e ...Domani,2 febbraio alle 18, sarà celebrata la Santa Messa in occasione della festa di presentazione di Gesù al Tempio, conosciuta come la festa della Sacra. All'inizio della Santa Messa, ...