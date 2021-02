Canada, due miliardari si fingono poveri per sottrarre il vaccino ai nativi locali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vancouver, 1 feb – Due miliardari, marito e moglie, si sono finti poveri per «scavalcare la fila» e avere accesso a due dosi di vaccino destinate a fasce fragili della popolazione. E’ successo in Canada, dove Rod Baker, 55 anni, della Great Canadian Gaming Corp, – una società di casinò del valore di quasi 2 miliardi di dollari – e la moglie Ekaterina, 32 anni, attrice, si sono recati nel remoto territorio settentrionale dello Yukon travestendosi da coppia indigente per poter ottenere il siero prodotto da Moderna. Lo riporta Bbc Canada. Marito e moglie miliardari scavalcano la fila del vaccino fingendosi poveri La regione dello Yukon, prevalentemente abitata da nativi, ha un tasso di vaccinazione più elevato rispetto al resto del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vancouver, 1 feb – Due, marito e moglie, si sono fintiper «scavalcare la fila» e avere accesso a due dosi didestinate a fasce fragili della popolazione. E’ successo in, dove Rod Baker, 55 anni, della Great Canadian Gaming Corp, – una società di casinò del valore di quasi 2 miliardi di dollari – e la moglie Ekaterina, 32 anni, attrice, si sono recati nel remoto territorio settentrionale dello Yukon travestendosi da coppia indigente per poter ottenere il siero prodotto da Moderna. Lo riporta Bbc. Marito e mogliescavalcano la fila delfingendosiLa regione dello Yukon, prevalentemente abitata da, ha un tasso di vaccinazione più elevato rispetto al resto del ...

