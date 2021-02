Calendario scolastico, stop alle lezioni per Carnevale: le date regione per regione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizia il mese di febbraio, quello, storicamente, dedicato al Carnevale. Previsto, in alcune regioni, uno stop all'attività didattica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizia il mese di febbraio, quello, storicamente, dedicato al. Previsto, in alcune regioni, unoall'attività didattica. L'articolo .

scuolainforma : #Calendarioscolastico, le vacanze di #Carnevale 2021: date - scuolainforma : Vittoria Casa (M5S): ‘In Sicilia gestione calendario scolastico ondivaga e incoerente’ - SamSambiagio : RT @marisamoles: @TecnicaScuola Ma quali ritardi? La #DAD è obbligatoria, sostituisce a tutti gli effetti la didattica in presenza ed è va… - giu_alessi : RT @marisamoles: @TecnicaScuola Ma quali ritardi? La #DAD è obbligatoria, sostituisce a tutti gli effetti la didattica in presenza ed è va… - marisamoles : @TecnicaScuola Ma quali ritardi? La #DAD è obbligatoria, sostituisce a tutti gli effetti la didattica in presenza… -