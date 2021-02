Calciomercato, ultimo giorno di trattative: gli affari LIVE, si decide il futuro di Scamacca (Di lunedì 1 febbraio 2021) ultimo giorno di Calciomercato, continuano le trattative per rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. La Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo è bellissima la corsa per lo scudetto, così come per Champions, Europa League e salvezza. Tutte le operazioni LIVE in diretta su CalcioWeb. ORE 10.17 – Il difensore del Rennes Rugani è ancora di proprietà della Juventus e potrebbe tornare in Italia. Sul calciatore è forte l’interesse di Parma e Torino. ORE 10.01 – “Credo che sul mercato abbiamo finito, se ci saranno sorprese il primo a essere stupito sarò io. Vlahovic? Fino a un mese e mezzo fa parlavano tutti di mandarlo in B. Prandelli è arrivato, lo ha fatto giocare, è rifiorito e adesso tutti lo vogliono, ma io non lo do a nessuno”: è quanto dichiarato da Rocco Commisso, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021)di, continuano leper rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. La Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo è bellissima la corsa per lo scudetto, così come per Champions, Europa League e salvezza. Tutte le operazioniin diretta su CalcioWeb. ORE 10.17 – Il difensore del Rennes Rugani è ancora di proprietà della Juventus e potrebbe tornare in Italia. Sul calciatore è forte l’interesse di Parma e Torino. ORE 10.01 – “Credo che sul mercato abbiamo finito, se ci saranno sorprese il primo a essere stupito sarò io. Vlahovic? Fino a un mese e mezzo fa parlavano tutti di mandarlo in B. Prandelli è arrivato, lo ha fatto giocare, è rifiorito e adesso tutti lo vogliono, ma io non lo do a nessuno”: è quanto dichiarato da Rocco Commisso, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato ultimo Roma, arriva un attaccante ghanese

Commenta per primo L'ultimo acquisto in casa Roma dovrebbe essere Felix Asena Gyan. Il giocatore, conosciuto meglio come Felix, è un attaccante di 18 anni nato in Ghana ed insieme a Reynolds andrà ad occupare le due ...

Un difensore in più nel Cosenza. Preso il centrale classe 2000 Georgios Antzoulas

COSENZA - I rossoblu, a meno di soprese dell'ultim'ora nell'ultimo giorno di calciomercato, chiudono il mercato di riparazione prelevando a titolo temporaneo, con diritto di opzione fino al 30 giugno, il difensore centrale classe 2000 Georgios Antzoulas. Il ...

MERCATO LIVE: Mandragora al Torino, che contende Rugani al Parma. Spal su Donnarumma, Roger Martinez per il Bologna Calciomercato.com Ultime ore di calciomercato: cosa può ancora succedere in casa Reggina

A Baroni sono stati consegnati quasi tutti i calciatori che richiesti, in modo particolare quegli elementi utili a garantire valide alternative nel corso della gara, pur dovendo far fronte per ...

Calciomercato Roma, Allegri rimane in pole per il futuro

Ultimo giorno di calciomercato in casa Roma, con la società al lavoro. Salvo sorprese, oggi solo possibili cessioni in casa giallorossa.

