Calciomercato, ultimo giorno di trattative: gli affari LIVE, il Parma è scatenato (Di lunedì 1 febbraio 2021) ultimo giorno di Calciomercato, continuano le trattative per rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. La Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo è bellissima la corsa per lo scudetto, così come per Champions, Europa League e salvezza. Tutte le operazioni LIVE in diretta su CalcioWeb. ORE 14.15 – Il Parma è letteralmente scatenato. Continua la ricerca ad attaccanti, tentativi per Pellè e Callejon. ORE 12.30 – L’attaccante Bonazzoli è destinato a lasciare il Torino. Sul calciatore di proprietà della Sampdoria occhi di Parma e Crotone. ORE 11.55 – Colpo di mercato per il Torino che ha l’obiettivo di risollevarsi in classifica. Si tratta di Mandragora, il centrocampista è già in città. ORE 11.11 – Si sta lavorando al ritorno ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021)di, continuano leper rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. La Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo è bellissima la corsa per lo scudetto, così come per Champions, Europa League e salvezza. Tutte le operazioniin diretta su CalcioWeb. ORE 14.15 – Ilè letteralmente. Continua la ricerca ad attaccanti, tentativi per Pellè e Callejon. ORE 12.30 – L’attaccante Bonazzoli è destinato a lasciare il Torino. Sul calciatore di proprietà della Sampdoria occhi die Crotone. ORE 11.55 – Colpo di mercato per il Torino che ha l’obiettivo di risollevarsi in classifica. Si tratta di Mandragora, il centrocampista è già in città. ORE 11.11 – Si sta lavorando al ritorno ...

tuttoatalanta : DIRETTA CALCIOMERCATO ATALANTA / Ultimo giorno della sessione invernale. Segui tutte le trattative LIVE… - rostellani11 : Oggi ultimo giorno di calciomercato ma chi lo prende #nkoulou ? #calciomercato - JosephSayah16 : RT @ASRomaPartite: Ultimo giorno di calciomercato - argo979 : L'ultimo giorno di #Calciomercato e le vagonate di notizie in sequenza mantengono lo stesso fascino anche in pandemia - EugenioCasadei : Aspetto l’ultimo giorno di calciomercato solo per vedere @Luca_Cilli essere rimpallato davanti alla porta del Melià… -